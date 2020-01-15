Samsung Galaxy S20 проиграл своему конкуренту из Китая еще до официального анонса

Так, если верить последним утечкам, то новое устройство от OnePlus получит возможность работать с частотой экрана 120 Гц при разрешении экрана WQHD+. Да, грядущий флагман Samsung также должен получить поддержку 120 Гц, но есть одно “но” — корейский смартфон будет работать в подобном режиме лишь при разрешении экрана FullHD, в то время как при максимальном разрешении экрана частота будет составлять стандартные 60 Гц.

Вообще, многие эксперты отрасли считают, что Samsung все чаще напоминает старого деда, который не успевает за всеми инновациями, которые может предложить рынок, плавно превращаясь из лидера отрасли в догоняющего игрока. Напомним, что анонс Galaxy S20 ожидается уже 11 февраля, в то время как OnePlus 8, вероятнее всего, покажут лишь в мае.