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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G обогнал другие смартфоны по уровню удовлетворенности покупателей
На удивление, Xiaomi не попала даже в топ-5
В сети был опубликован достаточно любопытный рейтинг, согласно которому Samsung Galaxy S20 Ultra 5G обогнал другие смартфоны по уровню удовлетворенности покупателей. Составили подборку разработчики популярного бенчмарка AnTuTu.
Так, если верить собранной информации, зимний флагман Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оставил удовлетворенным 98,64% пользователей, купивших его, что и помогло ему возглавить соответствующий рейтинг. На втором месте расположился неожиданный “игрок” — Meizu 17 Pro с удовлетворенностью 98,56% пользователей. Третье место отошло Honor 30 Pro+ с 97,91%.
Что интересно, в топ-5 не попал ни один флагман Xiaomi — даже Mi 10 Ultra, который многие в сети называют лучшим устройством компании за последнее время, расположился лишь на шестом месте рейтинга.