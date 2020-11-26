Samsung Galaxy S21 могут оснастить разблокировкой по голосу

Так, по информации из отчетов сетевых информаторов, уже в оболочке One UI 3.1 будет доступна функция Bixby Voice, которая позволит разблокировать смартфон с помощью голосовой команды. Инсайдеры отмечают, что использовать этот способ разблокировки смогут лишь пользователи модели Galaxy S21.

Отмечается, что метод разблокировки с помощью голоса признан менее надежным, чем методы биометрической аутентификации. В то же время, Samsung могла усовершенствовать алгоритмы распознавания голоса для снижения вероятности разблокировки аппарата посредством диктофонной записи.