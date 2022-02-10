Samsung Galaxy S22 Ultra 1 ТБ в России стоит дороже, чем где-либо ещё в мире

Так, например, автор сайта Nukeni проанализировал цену представленных новинок. По итогу он пришёл к выводу, что самая старшая модель в лице Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ постоянной памяти наиболее дорого обойдётся российским покупателям — в 2073,61 доллара (155 тыс рублей).

Для сравнения, самый дешёвый Galaxy S22 Ultra 1 ТБ можно найти в Южной Корее. На родине Samsung смартфон стоит «всего лишь» 1463,91 доллара (109 тыс рублей).

Подробнее ознакомиться с различными модификациями линейки и их стоимостью можно ознакомиться на сайте Nukeni, перейдя по ссылке.