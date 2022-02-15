Samsung Galaxy S22 Ultra протестировали на прочность, бросив под колёса автомобиля

Так, например, YouTube-блогер с канала PBKreviews опубликовал видео, в котором он переехал Galaxy S22 Ultra на автомобиле. Как ни странно, после такого «наезда» девайс остался работоспособным. Единственное — на его экране появилось множество новых царапин.

Помимо этого, смартфон окунали в воду и царапали его экран. И если с водой флагман справился лучше более младшей модель в лице Galaxy S22, то издевательства над дисплеем он переживал как и все остальные устройства линейки.

Отметим, что в конечном итоге Galaxy S22 Ultra заработал 9,5 баллов из 10.