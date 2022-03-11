Samsung Galaxy S22 Ultra заряжается от пиковых 45 Вт всего лишь минуту

К последнему можно отнести работу быстрой зарядки в Galaxy S22 Ultra. С одной стороны, устройство официально поддерживает блоки мощностью 45 Вт.

При этом тесты показали, что при их использовании смартфон заряжается от 0 до 100% за 62 минуты. Но в то же время от зарядки на 25 Вт процесс пополнения занимает немногим больше — 70 минут.

Более того, при пристальном изучении вопроса, специалисты выяснили, что Galaxy S22 Ultra использует 45 Вт мощности всего лишь в течение 1 минуты.