Samsung Galaxy S23 получит камеру с рекордно высоким разрешением 200 Мп

Так, промышленные отчёты утверждают, что корейская компания успешно закончила разработку своего новейшего 200 Мп датчика изображения ISOCELL HP3. И одним из первых смартфонов, который получит его, должен стать именно Galaxy S23.

Отметим, что данный сенсор — не первый, который может похвастаться 200 Мп. Ранее компания уже представляла ISOCELL HP1, размер пикселей в котором составляет 0,64 мкм. Модуль также мог похвастаться съёмкой видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K-видео при 120 кадрах в секунду.

Напомним, что традиционно релиз новых смартфонов линейки Galaxy S проходит в феврале-марте. Вряд ли Galaxy S23 станет исключением из этого правила.