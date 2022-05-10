Samsung Galaxy S23 получит камеру с рекордно высоким разрешением 200 Мп

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Samsung Galaxy S23 получит камеру с рекордно высоким разрешением 200 МпПри этом в устройстве будет использоваться третье поколение 200Мп-модуля
Несмотря на то, что анонс свежей флагманской линейки Samsung Galaxy S23 намечен лишь на начало следующего года, в сети уже начали всплывать интересные подробности об устройствах.
Так, промышленные отчёты утверждают, что корейская компания успешно закончила разработку своего новейшего 200 Мп датчика изображения ISOCELL HP3. И одним из первых смартфонов, который получит его, должен стать именно Galaxy S23.
Отметим, что данный сенсор — не первый, который может похвастаться 200 Мп. Ранее компания уже представляла ISOCELL HP1, размер пикселей в котором составляет 0,64 мкм. Модуль также мог похвастаться съёмкой видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K-видео при 120 кадрах в секунду.
Напомним, что традиционно релиз новых смартфонов линейки Galaxy S проходит в феврале-марте. Вряд ли Galaxy S23 станет исключением из этого правила.