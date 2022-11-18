Samsung Galaxy S23 получит улучшенную и более мощную версию процессора Snapdragon 8 Gen 2

Ранее инсайдеры сообщали, что корейский производитель намерен отказаться от собственных чипов Exynos в пользу топового процессора от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. И эта утечка была не так далека от истины.

Правда, если верить свежему посту от Ice Universe, Galaxy S23 получат не просто данную модель чипа, а его самую мощную версию. Речь идёт о SoC, работающей на частоте 3,36 ГГц вместо стандартных 3,20 ГГц.

Более того, компания смогла разогнать в ней и графическое ядро — с 680 МГц до 719 МГц.

Напомним, что ранее в Сети также появились результаты тестирования Galaxy S23 Ultra в Geekbench5. Судя по ним, новинка будет слабее актуальных iPhone 14 и скорее сравняется с прошлогодними смартфонами Apple на базе A15 Bionic.