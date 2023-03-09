Samsung Galaxy S23 Ultra пережил падение, после которого iPhone 14 Pro Max «покрошился»

В рамках испытания, специализированная установка автоматически сбрасывала смартфоны с заданной высоты, что сделало тест объективным и беспристрастным. В итоге, Galaxy S23 Ultra вышел из теста с незначительными косметическими повреждениями по углам.

В то же время iPhone 14 Pro Ma при первом падении получил значительные механические повреждения — его задняя стеклянная панель и одно защитное стекло камеры разбились вдребезги.

При этом фронтальный тест на падение вызвал серьёзные трещины на обоих устройствах. Это явно указывает на необходимость использования защитных чехлов даже для современных смартфонов с керамическим или закаленным покрытием.

Напомним, что на сегодняшний день Samsung сохраняет позицию крупнейшего в мире производителя смартфонов по объёму поставок.