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06:15, 17 апреля 2023
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Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеру

Особенно с учётом того, что обыкновенный ПК не имеет смартфонных функций

У Samsung Galaxy S23 Ultra обнаружили потенциал в области видеоигр благодаря Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и функции Samsung Dex.

Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеру

Фото: Android Authority

Данная функция позволяет превратить телефон в настольный компьютер, подключив его к монитору или телевизору с помощью кабеля HDMI и USB-C. Для игры также потребуется беспроводной контроллер, например, DualSense от Sony.

Для начала, Dex поддерживает нативные игры для Android. И они способны покрыть потребности немалого числа казуальных игроков.

Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеру

Android Authority

Но куда интереснее, что Galaxy S23 Ultra в Dex-режиме способен запускать игры в облаке и эмулировать старые консоли.

Это позволяет более продвинутым геймерам запускать на флагмане Samsung и современные игры (Atomic Heart, Halo Infinite благодаря Xbox Cloud Gaming), и классику прошлых лет с PlayStation One или PlayStation 2.

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