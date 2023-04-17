Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеру

Данная функция позволяет превратить телефон в настольный компьютер, подключив его к монитору или телевизору с помощью кабеля HDMI и USB-C. Для игры также потребуется беспроводной контроллер, например, DualSense от Sony.

Для начала, Dex поддерживает нативные игры для Android. И они способны покрыть потребности немалого числа казуальных игроков.