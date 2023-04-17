Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеру

Samsung Galaxy S23 Ultra в связке с хабом Dex оказался хорошей заменой игровому компьютеруОсобенно с учётом того, что обыкновенный ПК не имеет смартфонных функций
У Samsung Galaxy S23 Ultra обнаружили потенциал в области видеоигр благодаря Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и функции Samsung Dex.
Фото: Android Authority
Данная функция позволяет превратить телефон в настольный компьютер, подключив его к монитору или телевизору с помощью кабеля HDMI и USB-C. Для игры также потребуется беспроводной контроллер, например, DualSense от Sony.
Для начала, Dex поддерживает нативные игры для Android. И они способны покрыть потребности немалого числа казуальных игроков.
Но куда интереснее, что Galaxy S23 Ultra в Dex-режиме способен запускать игры в облаке и эмулировать старые консоли.
Это позволяет более продвинутым геймерам запускать на флагмане Samsung и современные игры (Atomic Heart, Halo Infinite благодаря Xbox Cloud Gaming), и классику прошлых лет с PlayStation One или PlayStation 2.