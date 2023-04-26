Samsung Galaxy S24 будет таким же мощным, как компьютеры на Apple M2

Судя по ним, новый чип Samsung оправдывает ожидания и демонстрирует производительность близкую к Apple M2, предназначенному для портативных Mac и мощных планшетов.

Последние слухи также содержат информацию о тактовой частоте Exynos 2400. Так, в OpenCL чип набрал 26 829 баллов при тактовой частоте 1,756 МГц.

Напомним, что именно данный процессор будет установлен в новых смартфонах Samung линейки Galaxy S24. Таким образом, компания вернётся к использованию собственных наработок после перехода на Snapdragon 8 Gen 2 по всему миру в Galaxy S23.