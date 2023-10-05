Samsung Galaxy S24 на процессоре Exynos может оказаться слабее нынешнего Galaxy S23 на Snapdragon

Samsung Galaxy S24 на процессоре Exynos может оказаться слабее нынешнего Galaxy S23 на SnapdragonИнтересный прецедент, конечно, намечается
После годового перерыва на глобальном рынке, Samsung вернётся с фирменным процессором Exynos 2400 в новой серии Galaxy S24 в 2024 году.
Ожидается, что чипсет будет использоваться в моделях Galaxy S24 и Galaxy S24+, в то время как Galaxy S24 Ultra будет работать исключительно на новом Snapdragon 8 Gen 3.
От нового чипсета Samsung ожидают высокой производительности, но первые тесты GPU Exynos 2400 показали, что он отстаёт даже от Snapdragon 8 Gen 2. Именно эта модель лежит в основе актуального Galaxy S23.
В тестах Galaxy S24 на Exynos 2400 набрал 1656 баллов, в то время как Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen 2 показал результат в 1746 баллов. Разница всего в 90 баллов, но это вызывает опасения относительно производительности нового процессора в тестах CPU и его конкурентоспособности со Snapdragon 8 Gen 3.
На момент написания материала ни один из чипов официально не был представлен на рынке. Это означает, что нам предстоит узнать, как именно они будут конкурировать между собой.