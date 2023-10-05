Samsung Galaxy S24 на процессоре Exynos может оказаться слабее нынешнего Galaxy S23 на Snapdragon

Ожидается, что чипсет будет использоваться в моделях Galaxy S24 и Galaxy S24+, в то время как Galaxy S24 Ultra будет работать исключительно на новом Snapdragon 8 Gen 3.

От нового чипсета Samsung ожидают высокой производительности, но первые тесты GPU Exynos 2400 показали, что он отстаёт даже от Snapdragon 8 Gen 2. Именно эта модель лежит в основе актуального Galaxy S23.

В тестах Galaxy S24 на Exynos 2400 набрал 1656 баллов, в то время как Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen 2 показал результат в 1746 баллов. Разница всего в 90 баллов, но это вызывает опасения относительно производительности нового процессора в тестах CPU и его конкурентоспособности со Snapdragon 8 Gen 3.

На момент написания материала ни один из чипов официально не был представлен на рынке. Это означает, что нам предстоит узнать, как именно они будут конкурировать между собой.