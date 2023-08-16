Samsung Galaxy S24 наконец-то получит спутниковую связь

Ли Жон-хо, министр науки и ИКТ Южной Кореи подтвердил, что отечественная индустрия смартфонов готовится к коммерческому запуску системы спутниковой связи для мобильных устройств 5G в следующем году.

Хотя слухи о том, что Samsung работает над добавлением спутниковой связи в смартфоны Galaxy, ходили уже с 2022 года, компания не представила эту функцию в серии Galaxy S23.

Тем не менее, корпорация намекнула на скорый запуск технологии и недавно анонсировала соответствующую систему, которая позволяет напрямую осуществлять двустороннюю коммуникацию между мобильными устройствами через спутник.

В отличие от Huawei и Apple, которые представили ограниченные функции спутниковой связи в своих смартфонах, Samsung планирует предложить двустороннюю отправку и приём сообщений, а также передачу изображений небольшого размера.