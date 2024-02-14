Samsung Galaxy S24 получил расширенные настройки камеры

В новом обновлении будет добавлена опция для регулировки «живости» цветовых оттенков на моделях Galaxy S24, что позволит пользователям выбирать более четкие цвета отображения и создаст более естественный и настраиваемый опыт просмотра.

Камера S24 также получит улучшения в функциях масштабирования, портретного режима, ночной съемки и видеосъемки с использованием задней камеры. Обновления будут внедрены через обновление программного обеспечения, начиная с текущего месяца.

В Samsung подчеркнули, что улучшения направлены на повышение качества отображения экрана и возможностей камеры, используя современные аппаратные и программные решения. Функции будут внедрены по мере распространения обновлений в течение текущего месяца.