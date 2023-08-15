Samsung Galaxy S24 Ultra получит дисплей лучше, чем iPhone 15

Недавно стало известно об интересных деталях, касающихся модели верхнего класса — Galaxy S24 Ultra.

Согласно утечке, которой поделился известный инсайдер Ice Universe, смартфон получит новый и улучшенный дисплей. К сожалению, конкретные детали об этих улучшениях пока не раскрыты.

Однако известно, что южнокорейский технологигант планирует оснастить Galaxy S24 Ultra новым и улучшенным материалом OLED M13. Этот OLED M13, вероятно, является улучшенной панелью по сравнению с предшественниками M12 и M11.

Последний из них ожидается в iPhone 15, а M11 уже используется в текущей линейке Galaxy S23.

Другими словами, Samsung Galaxy S24 Ultra действительно получит значительное улучшение по сравнению с текущим Galaxy S23 Ultra. Возможные улучшения могут включать в себя общую яркость, которая может достигать пика в 2000 нит.