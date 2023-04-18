Samsung Galaxy S24 Ultra получит рекордный объём оперативной памяти среди смартфонов компании

Так, на прошлой неделе стало известно о потенциально значительном улучшении камеры по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Теперь же слухи свидетельствуют о том, что новинка получит значительное увеличение оперативной памяти.

По данным популярного инсайдера Revengus, Galaxy S24 Ultra получит до 16 ГБ оперативной памяти, что значительно превышает текущие 12 ГБ у S23 Ultra.

В то же время стандартная модель Galaxy S24 и модель Galaxy S24+ тоже получат существенное обновление и будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, вместо 8 ГБ на Galaxy S23 и S23+, представленных в феврале 2023 года.

Важно отметить, что для серии Galaxy S24 Samsung может сохранить чипы LPDDR5X от Micron, произвести свои или использовать более быстрые чипы от SK hynix. Точные планы компании станут известны ближе к презентации Galaxy Unpacked 2024.