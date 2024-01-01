Samsung Galaxy S24 Ultra с режимом видеосъемки 4K 120 FPS

Несмотря на то, что многие нюансы неизвестны, такие как ограничения по времени записи и требования к объему памяти, текущий флагман Samsung, Galaxy S23 Ultra, поддерживает запись видео в разрешениях 8K и 4K. По данным инсайдера, Galaxy S24 Ultra сохранит эти возможности и добавит режим видеозаписи 4K 120FPS, удваивая частоту кадров по сравнению с 4K 60FPS предыдущей модели.

Это новшество может стать важным инструментом для создателей контента, предоставляя широкие возможности для съемок.