Samsung Galaxy S25 Ultra обогнал всех конкурентов, продавшись в количестве 8,39 млн штук

Опубликовано 19 августа 2025, 08:251 мин.
Samsung Galaxy S25 Ultra обогнал всех конкурентов, продавшись в количестве 8,39 млн штукКитайские Ultra-модели даже вместе не показали таких результатов
Samsung Galaxy S25 Ultra стал безоговорочным лидером премиального сегмента смартфонов. По данным инсайдера Ice Universe, к концу июня 2025 года флагман разошёлся тиражом 8,39 млн экземпляров, оставив далеко позади всех конкурентов.
Для сравнения: Xiaomi 15 Ultra продалась тиражом 586 000 штук, Vivo X200 Ultra — 220 000, а Oppo Find X8 Ultra — около 210 000. Даже вместе эти модели не смогли приблизиться к результату Samsung.
Успех Galaxy S25 Ultra объясняется сильной глобальной дистрибуцией бренда и узнаваемостью серии.
Хотя китайские флагманы нередко превосходят его по камерам или автономности, Samsung сделала ставку на изящный дизайн, компактность и продуманный баланс характеристик.
Galaxy S25 Ultra традиционно считается вершиной линейки Galaxy, сочетая топовое железо, оптимизированное ПО и уникальные функции вроде фирменного S Pen.
Массовый спрос показал, что ставка на узнаваемый стиль и стабильный пользовательский опыт оказалась верной.