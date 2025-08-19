Samsung Galaxy S25 Ultra обогнал всех конкурентов, продавшись в количестве 8,39 млн штук

Для сравнения: Xiaomi 15 Ultra продалась тиражом 586 000 штук, Vivo X200 Ultra — 220 000, а Oppo Find X8 Ultra — около 210 000. Даже вместе эти модели не смогли приблизиться к результату Samsung.

Успех Galaxy S25 Ultra объясняется сильной глобальной дистрибуцией бренда и узнаваемостью серии.

Хотя китайские флагманы нередко превосходят его по камерам или автономности, Samsung сделала ставку на изящный дизайн, компактность и продуманный баланс характеристик.

Galaxy S25 Ultra традиционно считается вершиной линейки Galaxy, сочетая топовое железо, оптимизированное ПО и уникальные функции вроде фирменного S Pen.

Массовый спрос показал, что ставка на узнаваемый стиль и стабильный пользовательский опыт оказалась верной.