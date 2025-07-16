Samsung Galaxy S25 Ultra возглавил рейтинг лучших камерофонов на июль 2025-го по версии Tom's Guide

Лидером стал Samsung Galaxy S25 Ultra с 200-мегапиксельной основной камерой, продвинутым шириком на 50 Мп и отличными возможностями по зуму.

На втором месте — доступный Google Pixel 9a. У него всего одна основная камера, но она отлично справляется с ночной съёмкой, астрофото и макро, а цена устройства заметно ниже флагманов.

Третью строчку занимает Apple iPhone 16 Pro. Смартфон выделяется 5-кратным зумом и высокой детализацией снимков в тёмное время суток. Это лучший камерофон среди iOS-устройств.

В рейтинг попал и Google Pixel 9 Pro, как смартфон с самой продвинутой ИИ-обработкой фото и лучшими возможностями для макросъёмки. Для тех, кто ищет недорогой вариант, подойдёт iPhone 16 или базовый Samsung Galaxy S25.

Замыкает топ складной Samsung Galaxy Z Flip 6 с гибким экраном и отличной камерой для селфи.