Samsung готовит дешевый смартфон на процессоре Snapdragon

На этот раз источником утечки послужил популярный бенчмарк GeekBench. Именно благодаря его базе данных нам стало известно, что новинка получила модельный номер SM-A025F, процессор Qualcomm с частотой 1,8 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Интернет-энтузиасты уже успели высказать предположение, что Galaxy A02 (ожидается, что новинка получит такое название) будет работать на базе Snapdragon 450.

Также стоит отметить, что бенчмарк заявляет, что устройство будет работать под управлением стандартной версии Android 10. А учитывая, что с ноября 2020 года Google обязала всех производителей устанавливать на свои смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти Android Go, можно предположить, что Galaxy A02 выйдет до конца октября.