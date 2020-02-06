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Samsung готовит дешевый смартфон с рекордной автономностью
Речь о Samsung Galaxy M31
Напомним, что Samsung Galaxy M30s является одним из самых лучших бюджетных смартфонов южнокорейского гиганта, поскольку оснащен хорошей камерой, а также мощным аккумулятором. Так, многие пользователи ждали нового смартфона линейки, который приедет ему предыдущей модели. И уже сейчас официально подтвердилась информация о разработке нового энергоемкого смартфона Samsung Galaxy M31.
Стало известно, что Samsung Galaxy M31 получит рекордную автономность, впрочем, как и в предыдущей модели. Так, его оснастят аккумулятором на 6000 мАч. Также известно, что смартфон будет работать на базе процессора Exynos 9611. Что касается внешних характеристик, то устройство должно получить 6,4 дюймовый Super AMOLED экран с каплевидным вырезом для селфи- камеры.
Предполагается, что Samsung Galaxy M31 оборудуют 4 или 6 Гб оперативной памяти, а также 64 или 128 Гб внутренней.