Samsung готовит еще один недорогой смартфон в новой линейке Galaxy F

Устройство, носящее модельный номер SM-F127G, будет представлять из себя продолжение M21, сообщает GizChina. К сожалению, никакой более-менее точной информации о железной составляющей новинки в сети нет. Можно лишь отметить, что, учитывая каким был предшественник смартфона в лице Galaxy M21, новинка будет представлять из себя крайне бюджетное устройство.

Напомним, что помимо недорогих смартфонов линейки Galaxy F и A, Samsung также вовсю корпит над флагманской линейкой Galaxy S21, анонс которой ожидается в начале 2021 года. Вместе с ней, возможно, производитель также представит продолжение Galaxy Z Flip, первое поколение которого как раз показали вместе с Galaxy S20.