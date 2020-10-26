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Samsung готовит еще один недорогой смартфон в новой линейке Galaxy F
Устройство придет на замену Galaxy M21
В сети появилась информация о дальнейшей судьбе новой линейки недорогих смартфонов Samsung - Galaxy F. Ранее компания уже представила Galaxy F41, теперь же, судя по всему, она готовит еще одну новинку - Galaxy F12 или Galaxy F12s.
Устройство, носящее модельный номер SM-F127G, будет представлять из себя продолжение M21, сообщает GizChina. К сожалению, никакой более-менее точной информации о железной составляющей новинки в сети нет. Можно лишь отметить, что, учитывая каким был предшественник смартфона в лице Galaxy M21, новинка будет представлять из себя крайне бюджетное устройство.
Напомним, что помимо недорогих смартфонов линейки Galaxy F и A, Samsung также вовсю корпит над флагманской линейкой Galaxy S21, анонс которой ожидается в начале 2021 года. Вместе с ней, возможно, производитель также представит продолжение Galaxy Z Flip, первое поколение которого как раз показали вместе с Galaxy S20.