Samsung готовит ещё два складных смартфона с гибкими дисплеями

Компания Samsung Electronics только-только анонсировала свой первый складной смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, но уже задумывается о его наследниках. Корейский производитель ведёт работу над двумя дополнительными моделями в складном форм-факторе. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из смартфонов складывается не вдоль, а поперёк. Конструкция напоминает классическую раскладушку Motorola RAZR, только с большим вытянутым гибким экраном внутри. Внешний экран может у неё не сохранится, смотря как пользователи отреагируют на внешний дисплей у Galaxy Fold. Вторая модель складывается экраном наружу и сходна с Huawei Mate X.

По данным источников Bloomberg, раскладушку с гибким экраном можно ожидать в конце текущего или начале 2020 года. Конкурент Huawei Mate X появится позже раскладушки и пока находится на стадии прототипов.