Samsung готовит гибкий смартфон, складывающийся буквой «Зю»

Если уже анонсированный Galaxy Fold сгибается пополам и получил вспомогательный внешний дисплей, то условно названный Z-Fold получил один гибкий дисплей и складывается втрое, причём самыми разными способами.

В числе поддерживаемых вариантов есть и Z-образный форм-фактор. В итоге, максимальный размер устройства получается в три раза больше «стандартной» ширины «обычного» смартфона. Такой гаджет станет, действительно, универсальным устройством.