Samsung готовит «императорскую» версию Galaxy S10 с 1000 ГБ памяти

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10+, пока не представленном производителем официально. По данным источника, старшая версия получит название Galaxy S10+ Emperor и станет первым смартфоном в мире с новой флеш-памятью Samsung типа eUFS 2.1 объёмом в 1 ТБ.

О начале массового производства новых модулей памяти Samsung объявила на прошлой неделе. Размер модуля составляет 11,5 х 13 мм. Он предлагает в два раза больший объём по сравнению с прошлым решением Samsung на 512 ГБ. Он включает 16 слоёв 512-гигабитной флеш-памяти V-NAND и новый проприетарный контроллер. Новые модули памяти также обеспечивают высокую скорость — до 1000 МБ/с при последовательном чтении и 260 МБ/с при последовательной записи.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 750 евро за версию Lite и достигают 1500 евро за версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.