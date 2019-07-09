Samsung готовит к выпуску смартфон с дисплеем, занимающим 100% передней поверхности

Сетевые источники сообщают о том, что Samsung разрабатывает смартфон, отличительной особенностью которого станет абсолютно безрамочный экран. Речь идет о так называемом Full-Screen v2.0. Такой тип дисплея занимает всю площадь передней поверхности, а первым устройством с поддержкой нового типа дисплея должен стать Samsung Galaxy A100. Что же до фронтальной камеры, то она будет располагаться либо в аккуратном вырезе, на манер последних Galaxy S, либо спрячется под дисплеем — подобные разработки сейчас есть практически у каждого крупного производителя смартфонов.

Официальный анонс новенького Samsung Galaxy A100 состоится в лучше случае в конце этого года. Но учитывая то, как много нововведений компания планирует использовать в А100, вполне вероятно, что устройство не стоит ждать раньше начала 2020-го года.