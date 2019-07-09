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Samsung готовит к выпуску смартфон с дисплеем, занимающим 100% передней поверхности

Вероятнее всего им станет Samsung Galaxy A100
Последнее время производители смартфонов помешались на безрамочности своих устройств. Так, компании сначала избавились от кнопок на нижней части устройств, затем убрали оттуда сканеры отпечатка пальцев. В дальнейшем под нож попала большая часть нижних и верхних рамок, оставив место только под то, чтобы там могла расположиться фронтальная камера. Видимо, в ближайшее время нас ждет избавление и от этого рудимента в смартфоностроении.

Первым в этом может преуспеть компания Samsung. Именно эта корейская корпорация в свое время популяризировала свои безграничные дисплеи. Затем именно эта компания привнесла на рынок вырезы сугубо по расположение там камер. И сейчас она планирует представить нечто по-настоящему новое.

Сетевые источники сообщают о том, что Samsung разрабатывает смартфон, отличительной особенностью которого станет абсолютно безрамочный экран. Речь идет о так называемом Full-Screen v2.0. Такой тип дисплея занимает всю площадь передней поверхности, а первым устройством с поддержкой нового типа дисплея должен стать Samsung Galaxy A100. Что же до фронтальной камеры, то она будет располагаться либо в аккуратном вырезе, на манер последних Galaxy S, либо спрячется под дисплеем — подобные разработки сейчас есть практически у каждого крупного производителя смартфонов.

Официальный анонс новенького Samsung Galaxy A100 состоится в лучше случае в конце этого года. Но учитывая то, как много нововведений компания планирует использовать в А100, вполне вероятно, что устройство не стоит ждать раньше начала 2020-го года.

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