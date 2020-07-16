Samsung готовит новый недорогой флагман Galaxy S20 Lite на "топовом железе"

По крайней мере, именно об этом говорит популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe. Он утверждает, что прямо сейчас корейский техногигант разрабатывает смартфон, который будет базироваться на процессоре Snapdragon 865, иметь при этом AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновлений 120 Гц и защиту от воды и пыли по стандарту IP68! Что же до цены Galasy S20 Lite, то согласно последним данным, политика ценообразования не изменится со времен Galaxy S10 Lite. А это значит, что стоимость устройства должна оказаться на уровне 45-50 тыс рублей (Galaxy S10 Lite в свое время продавался именно за 45 тыс рублей).

Напомним, что ранее в сети уже ходили разговоры о том, что Samsung готовит к выпуску смартфон, который будет называться Galaxy S20 Fan Edition. Ему также приписывали флагманское железо и низкую стоимость. Вполне вероятно, что Galaxy S20 Lite в конечном итоге и окажется тем самым Fan Edition.