Samsung готовит самую дешевую раскладушку с гибким дисплеем

Но стоит начать с того, что последние данные подтверждают информацию о том, что Galaxy Fold 2 все же окажется близким по духу к Motorola RAZR 2020 устройством. То есть да, корейский техногигант выпустит свой новый гибкий смартфон в форм-факторе раскладушки, причем случится это уже вот-вот — в рамках ежегодной выставки MWC 2020 в феврале. В тот же момент будет объявлена и цена новинки, которая составит… 845 долларов или 54 300 рублей, что, согласитесь, не так уж и много. Особенно учитывая тот факт, что оригинальный Galaxy Fold стоит от 2 до 2,5 тыс долларов, а Motorola RAZR 2020, на который равняется новинка от Samsung, имеет ценник в 1 500 долларов, что также немало.

Вероятнее всего, устройство получит более слабое железо, чем предшественник — вполне вероятно, что Galaxy Fold 2 оснастят среднебюджетным процессором от Qualcomm или даже MediaTek. Но зато благодаря этому Samsung сможет сделать гибкие смартфоны не только достоянием прослойки очень богатых людей, но также подарит возможность купить подобное устройство и нам с вами, обыкновенным людям без счетов в Швейцарском банке.