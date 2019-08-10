Samsung готовит самый продвинутый смартфон-долгожитель

В сети появилась свежая информация о новом смартфоне Samsung серии недорогой серии долгожителей Galaxy M, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился индийский профильный ресурс MySmartPrice со ссылкой на собственные источники.

Смартфон Galaxy M90 будет представлен в нескольких версиях, в том числе с модельным номером SM-M905F. Он носит внутреннее кодовое название R6.

В серию Galaxy M входят недорогие модели с аккумуляторами повышенной ёмкости. Galaxy M90 должен стать самым дорогим и продвинутым из них.

У него ожидается дисплей увеличенного размера с отверстием под фронтальную камеру, а также больше памяти, тройная или даже четверная основная камера. Аппаратной основой должен стать процессор Qualcomm Snapdragon 730, который лёг в основу Galaxy A80. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой One UI. В дальнейшем ожидается обновление до Android Q и One UI 2.0.

Официальный дебют Samsung Galaxy M90 может состояться в ноябре 2019 года.