Samsung готовит складывающийся дважды смартфон, как у Xiaomi

Компания Samsung запатентовала новый складной смартфон, выполненный в стиле модели Xiaomi. Голландский ресурс LetsGoDigital выполнил на основе схем в патенте качественные рендеры будущей новинки.
Как и разработка Xiaomi, смартфон складывается в двух местах, так что две створки по бокам загибаются назад. В сложенном состоянии смартфон получается менее вытянутым, чем Galaxy Fold. Также может загибаться только одна из створок. Особенностью стала планка на задней панели посередине, которая заполняет зазор между створками в сложенном состоянии и не даёт дисплею провисать в развёрнутом состоянии.
В сети уже появлялись слухи о том, что Samsung готовит ещё два складных смартфона с гибкими дисплеями. Однако тогда сообщалось, что один из них похож на Motorola RAZR, второй — на Huawei Mate X.
Складывающийся дважды смартфон Xiaomi должен дебютировать до середины года, а сроки выхода новой разработки Samsung пока неизвестны.