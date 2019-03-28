Samsung готовит складывающийся дважды смартфон, как у Xiaomi

В сети уже появлялись слухи о том, что Samsung готовит ещё два складных смартфона с гибкими дисплеями. Однако тогда сообщалось, что один из них похож на Motorola RAZR, второй — на Huawei Mate X.

Складывающийся дважды смартфон Xiaomi должен дебютировать до середины года, а сроки выхода новой разработки Samsung пока неизвестны.