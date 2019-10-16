Samsung готовит смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

По всей видимости, в Samsung решили действовать от противного — если людям не нравятся челки за то, что они съедают полезную площадь экрана, какой вариант решения проблемы будет идеальным? Правильно! Вынести челку за пределы дисплея. Именно подобного рода патент зарегистрировало ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея. Согласно теперь уже общедоступному документу, модуль фронтальной камеры, разговорный динамик, а также остальные датчики и элементы, обычно располагающиеся в верхней части смартфона, будут вынесены на поверхность “обратной челки”.