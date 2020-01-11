Samsung готовит свой самый бюджетный 5G смартфон

Сообщается, что если в базовой модификации значится индекс SM-A515F, то обновленная версия смартфона имеет индекс SM-A516N. Новинка позиционируется как самый бюджетный телефон Samsung с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

На данный момент о грядущем устройстве известно немногое, однако ожидается, что его оборудуют 128 Гб внутренней памяти. Кроме того, предполагается, что новинка будет работать на базе Exynos 980 или же MediaTek Dimensity 1000 5G. Отметим, что представители компании воздержались от комментариев.