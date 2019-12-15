Samsung готовит "убийцу" флагманского Redmi K30 5G

Стало известно, что и южнокорейский гигант Samsung планирует выпустить “убийцу” Redmi K30 5G. Так, по словам инсайдера под ником TechMate, компания готовит свой смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 765G. Отмечается, что устройство будет находится в относительно недорогом сегменте. Сообщается, что грядущий смартфон Samsung будет оснащен 5G модулем, а также качественными камерой, не хуже чем в Redmi K30.

Кроме того, устройство уже успело обзавестись каталожным номером - KM8V8001JM-B813. На данный момент информация о том, когда именно выйдет смартфон - не разглашается.