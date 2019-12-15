Телефоны
Сегодня 12:55
Samsung готовит "убийцу" флагманского Redmi K30 5G
Возможно, он станет первым коммерческим смартфоном на Snapdragon 765G
Напомним, что флагманский Redmi K30 5G является первым смартфоном, который построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Но звание первого коммерческого смартфона на данном процессоре вовсе не обязательно достанется грядущему флагману Redmi, поскольку его выход запланирован лишь на середину января, а это значит, что у других участников рынка еще достаточно времени для предоставления альтернативы.
Стало известно, что и южнокорейский гигант Samsung планирует выпустить “убийцу” Redmi K30 5G. Так, по словам инсайдера под ником TechMate, компания готовит свой смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 765G. Отмечается, что устройство будет находится в относительно недорогом сегменте. Сообщается, что грядущий смартфон Samsung будет оснащен 5G модулем, а также качественными камерой, не хуже чем в Redmi K30.
Кроме того, устройство уже успело обзавестись каталожным номером - KM8V8001JM-B813. На данный момент информация о том, когда именно выйдет смартфон - не разглашается.