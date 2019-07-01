Samsung готовит высококлассный защищённый смартфон для экстремалов

У компании Samsung есть линейка «неубиваемых» смартфонов Galaxy Xcover, не только защищённых от воды, но и обладающими повышенной выносливостью и по другим параметрам. Тем не менее, технические характеристики этих моделей не могут вдохновить любителей флагманов. Вскоре ситуация может измениться.

Samsung Electronics зарегистрировала торговую марку Xcover FieldPro в категории смартфонов и мобильных телефонов в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза.

Описание в заявке XCover FieldPro довольно скудное. Тем не менее, в сети уже появились предположения, что смартфон с таким названием дебютирует одновременно с Galaxy Note 10 или немного позднее — на осенней выставке IFA 2019, которая пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине.

Также ему приписывают более продвинутые характеристики, чем представленному недавно Xcover 4S. Смартфон Xcover FieldPro может базироваться на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, получить дисплей большего размера, более ёмкий аккумулятор и улучшенную камеру.