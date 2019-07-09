Samsung готовит замену компьютеру, ноутбуку и смартфону в одном устройстве

Samsung Indonesia выпустила короткий ролик в своем Твиттере, в котором подтверждается дата анонса нового Samsung Galaxy Note 10. Мероприятие ожидаемо будет называться "Unpacked", но не это самое интересное. Куда больше внимания привлекло то, как компания начала рекламную кампанию своего нового устройства. Судя по всему, презентовать новый смартфон компания будет, как устройство, заменяющее множество других: Galaxy Note может использоваться вместо компьютера (с помощью DeX), а также он может быть чем-то наподобие ноутбука за счет своей портативности. И это достаточно удивительный взгляд на новый флагман Samsung, так как первые промо-ролики Galaxy Note 9 раскрывали устройство с совсем другой стороны: как обычный, пускай и начиненный самым передовым железом, смартфон.

В любом случае, это лишь первый ролик устройства, призванный лишь начать разогрев интереса к нему перед анонсом. Напомним, что в устройстве ожидается камера, уже показанная в Galaxy S10 5G (тройная камера + ToF 3D-датчик), новый процессор и поддержка S Pen.