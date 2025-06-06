Samsung и Apple заявили о возможном ухудшении продаж из-за торгового давления США

Samsung ожидает не просто снижение продаж с отметки 1,7% роста, а полное отсутствие роста, в то время как подъём поставок iPhone у Apple снизился до 2,5%. Тарифы стали ключевым фактором для обеих компаний, они зависят от продаж в США, а слабый спрос в других регионах также оказывает давление на продажи.

Samsung планирует представить новые складные телефоны, такие как Galaxy Z Flip 7, Fold 7 и Flip FE, чтобы увеличить доходы и продажи на развитых рынках, несмотря на их более редкое продвижение по сравнению с обычными моделями.