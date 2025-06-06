Samsung и Apple заявили о возможном ухудшении продаж из-за торгового давления США

Опубликовано 06 июня 2025, 19:301 мин.
Samsung и Apple заявили о возможном ухудшении продаж из-за торгового давления СШАПерспективы неособые
Apple и Samsung по своим каналам сообщили, что с высокой вероятностью столкнутся с трудностями в течение 2025 года из-за торгового давления со стороны США, что приведёт к снижению прогнозов поставок смартфонов на 1,9% после введения тарифов Трампом. К примеру, Трамп уже пригрозил Apple тарифами в 25%, если компания будет торговать айфонами, произведёнными не в США.
Samsung ожидает не просто снижение продаж с отметки 1,7% роста, а полное отсутствие роста, в то время как подъём поставок iPhone у Apple снизился до 2,5%. Тарифы стали ключевым фактором для обеих компаний, они зависят от продаж в США, а слабый спрос в других регионах также оказывает давление на продажи.
Samsung планирует представить новые складные телефоны, такие как Galaxy Z Flip 7, Fold 7 и Flip FE, чтобы увеличить доходы и продажи на развитых рынках, несмотря на их более редкое продвижение по сравнению с обычными моделями.