Samsung и Google подтвердили проведение своих мероприятий в известные ранее даты

В отношении Samsung инсайдеры не ошиблись: компания действительно проведёт мероприятие 10 июля в Париже. Будут представлены новые поколения складных смартфонов вендора: Galaxy Z Flip 6 и Fold 6. Кроме смартфонов компания представит беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro с дизайном в стиле Apple AirPods.

Также Samsung покажет «умное» кольцо Galaxy Ring с функциями отслеживания показателей здоровья.

Информация о мероприятии Google до последнего сохранялась в секрете. Из нечастых инсайдов следовало, что вендор проведёт ежегодное мероприятие Made by Google 2024, по обыкновению, в конце октября или ноябре, согласно некоторым, — в начале осени. На презентации должны представить серию Pixel 9 и Pixel 9 Pro в двух размерах, а также Pixel 9 XL, что делает эту линейку похожей на iPhone.

Будут представлены и наушники Pixel Buds Pro 2, часы Pixel Watch 3 и, может быть, второе поколение складного Pixel Fold.

Однако в отношении дат инсайдеры ошибались. Google официально сообщила, что Pixel пройдёт 13 августа — раньше, чем обычно. Вендору важно провести свою презентацию раньше, чем это сделает Apple в сентябре. Вероятно, из-за некоторого сходства продуктовой политики.