Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп

Компания Samsung Electronics официально представила первый в мире мобильный датчик изображения с разрешением свыше 100 Мп. Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.

Сенсор имеет размер 1/1,33 дюйма — крупный для мобильного решения. Как обещает производитель, такой датчик сможет захватывать заметно больше света, а значит будет хорош в условиях плохого освещения. При этом размер пикселей остался на уровне 64-мегапиксельного решения Samsung — 0,8 мкм.

Технология объединения пикселей Tetracell позволяет имитировать сенсоры с крупными пикселями для снимков с повышенной яркостью, но пониженным до 27 Мп разрешением. Сенсор поддерживает съёмку видео с разрешением до 6K (6016 x 3384 пикселей) на скорости 30 кадров в секунду.

Массовое производство Samsung ISOCELL Bright HMX начнётся в конце августа. Как ожидается, первым смартфоном с такой камерой может стать Xiaomi Mi Mix 4.