Samsung ищет способ внедрить 25-кратное приближение в камеры смартфонов

Корейская компания Samsung ведёт переговоры с израильской Corephotonics. Об этом сообщило издание Globes со ссылкой на собственные источники.

Сумма сделки может составить от 150 до 160 миллионов долларов. Интересно здесь то, что именно Corephotonics разработала «перископную» камеру для смартфонов Oppo сначала с пятикратным, а затем и с десятикратным зумом без потерь.

Последней разработкой Corephotonics стала тройная камера с приближением до 25 раз, точные её параметры пока не объявлены. Сотрудничество между Oppo и Corephotonics длилось несколько лет. Пока неясно, положит ли ему конец приобретение израильтян корейцами.