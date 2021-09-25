Samsung испортила свой рекордно выносливый смартфон и урезала ему аккумулятор на 30%

Напомним, Samsung Galaxy M51 вышел осенью 2020 года и стал лучшим по автономности смартфоном среднего класса среди именитых брендов. Такого результата Samsung достиг за счёт аккумулятора ёмкостью 7000 мАч в относительно тонком (как у моделей с 6000 мАч) корпусе.

В новой модели, судя по всему, корейский производитель решил не делать акцент на автономности и снизил ёмкость аккумулятора на 2000 мАч (таким образом ёмкость АКБ смартфона снизилась почти на 30%).

Взамен Samsung сместил акцент на производительный процессор, потому как Snapdragon 778 – одна из новейших моделей смартфонных процессоров, примечательная высокой производительностью. По быстродействию этот чип стоит на одном уровне с флагманскими Snapdragon 855, Exynos 9825 (такой применялся в Samsung Galaxy S10+ и Note 10+), а также примерно равен по производительности чипу MediaTek Dimensity 1000+.

Также гаджет имеет графический ускоритель Adreno 642L. Устройство получило 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, которую можно расширить за счёт карты microSD.

Galaxy M52 получил дисплей 6,7’’ Super AMOLED Plus разрешением 1080х2400 FHD+. Смартфон оснащён фронтальной 32 Мп камерой. Тыльная тройная камера имеет 64 Мп сенсор, 12-мегапиксельный широкоугольный датчик и 5 Мп макромодуль.

Устройство также оснащено Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 с поддержкой большинства протоколов, контроллером NFC, а также боковым сканером отпечатков пальцев. Отмечается, что 3,5-миллиметрового гнезда для наушников в этом смартфоне нет.

Также отмечается, что рекомендованные цены на Galaxy M52 вендор пока не озвучил.