Samsung исправила 26 уязвимостей в Galaxy S24 и S25

Несмотря на отсутствие новых функций, последнее обновление направлено на устранение выявленных экспертами и энтузиастами уязвимостей в системе безопасности. В сопроводительных документах указано, что обновление закрывает 26 уязвимостей, из которых 14 классифицируются как высокоприоритетные и критические.

Обновление предназначено и уже доступно для Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.