Samsung исправила 26 уязвимостей в Galaxy S24 и S25

Опубликовано 15 октября 2025, 14:361 мин.
Samsung исправила 26 уязвимостей в Galaxy S24 и S25Патч безопасности уже можно установить
Samsung выпустила патч для исправления 26 уязвимостей для флагманских моделей Galaxy S24 и S25. Об этом сообщает портал SamMobile.
© Samsung
Несмотря на отсутствие новых функций, последнее обновление направлено на устранение выявленных экспертами и энтузиастами уязвимостей в системе безопасности. В сопроводительных документах указано, что обновление закрывает 26 уязвимостей, из которых 14 классифицируются как высокоприоритетные и критические.
Обновление предназначено и уже доступно для Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков