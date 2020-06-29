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Samsung избавилась от проблем камеры Galaxy S20 Ultra в новом флагмане Galaxy Note 20
Но при этом не смогла справиться с проблемой 120 Гц
В сети появилась информация о том, что корейскому техногиганту Samsung все же удалось избавиться от проблем камеры Galaxy S20 Ultra в новом флагмане Galaxy Note 20. И это аж за несколько месяцев до официального анонса, а не в течение какого-то времени после релиза!
На этот раз источником свежих данных стал популярный интернет инсайдер под ником Ice Universe. По его словам, новый флагман Samsung лишится недостатка с фокусировкой камеры, но при этом, судя по всему, все же не сможет предложить пользователям частоту обновления экрана 120 Гц при максимальном разрешении.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy Note 20 ожидается уже в августе 2020 года, при этом вместе с данным устройством могут представить и новенький Galaxy Fold 2. Согласно последней информации, новый гибкий смартфон компании получит улучшенное защитное стекло, а также, возможно, поддержку стилуса S Pen.