Samsung избавилась от проблем камеры Galaxy S20 Ultra в новом флагмане Galaxy Note 20

На этот раз источником свежих данных стал популярный интернет инсайдер под ником Ice Universe. По его словам, новый флагман Samsung лишится недостатка с фокусировкой камеры, но при этом, судя по всему, все же не сможет предложить пользователям частоту обновления экрана 120 Гц при максимальном разрешении.

Напомним, что анонс Samsung Galaxy Note 20 ожидается уже в августе 2020 года, при этом вместе с данным устройством могут представить и новенький Galaxy Fold 2. Согласно последней информации, новый гибкий смартфон компании получит улучшенное защитное стекло, а также, возможно, поддержку стилуса S Pen.