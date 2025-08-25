Samsung изменит дизайн Galaxy S26 Ultra, сделав углы еще «мягче»

Таким образом, смартфон станет удобнее лежать в руке, устранив главный минус прошлых моделей — углы, впивавшиеся в ладонь. Экран тоже немного изменится: диагональ увеличится с 6,86 до 6,89 дюйма за счёт уменьшения рамок, без роста корпуса.

Кроме того, по слухам, Samsung вернёт «остров» под основные камеры — главный сенсор, ширик и телеобъектив на 5х — чтобы освободить место для более крупных и продвинутых модулей.

Galaxy S26 Ultra может стать тоньше и легче предшественника, получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 2 и новую память. Отдельно упоминается технология Flex Magic Pixel, которая затемняет экран под углом и защищает от подглядывания.

Таким образом, Samsung постепенно уходит от наследия Note в сторону более эргономичного и современного дизайна.