Samsung изобрела очень странный смартфон, сгибающийся в двух местах

Помимо этого, в патенте также описано применение датчиков и микросхем в шарнирах устройства для определения состояния телефона.

Например, если оба шарнира полностью раскрыты, датчики передают эту информацию процессору и на экране отображаются все элементы пользовательского интерфейса. Если телефон сложен так, что видна только одна из трёх частей экрана, интерфейс будет отображаться только на этой части.

К сожалению, о сроках релиза нового типа телефона Samsung неизвестно.