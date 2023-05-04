Samsung изобрела очень странный смартфон, сгибающийся в двух местах

Samsung изобрела очень странный смартфон, сгибающийся в двух местахС другой стороны, это ожидаемая эволюция линейки Galaxy Z Fold
Samsung, лидер в области гибких смартфонов, готовится к выпуску своего первого трёхсекционного складного телефона.
Компания уже подала соответствующий патент Американское патентное ведомство. Документ описывает возможный дизайн и особенности работы необычной новинки.
Судя по патенту, смартфон получит два шарнира, которые позволяют складывать большой OLED-экран на три равные части, образуя зигзагообразную форму.
Таким образом, девайс превращается из планшета в компактный смартфон, что удобно для просмотра фотографий, видео и интернет-серфинга в режиме планшета, а также для использования в более компактном виде во время перемещения.
Помимо этого, в патенте также описано применение датчиков и микросхем в шарнирах устройства для определения состояния телефона.
Например, если оба шарнира полностью раскрыты, датчики передают эту информацию процессору и на экране отображаются все элементы пользовательского интерфейса. Если телефон сложен так, что видна только одна из трёх частей экрана, интерфейс будет отображаться только на этой части.
К сожалению, о сроках релиза нового типа телефона Samsung неизвестно.