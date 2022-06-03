Samsung изобрела растягиваемый во все стороны смартфон

Теперь же стало известно, что корейский IT-гигант запатентовала телефон, который сможет растягиваться во все стороны. За счёт этого устройство будет увеличиваться в размерах.

Подобная технология может позволить Samsung выпускать смартфоны, которые по умолчанию будут выглядеть как традиционные устройства, но всегда смогут становиться чем-то наподобие планшета.