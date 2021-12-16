Samsung изобрела растягивающийся с двух сторон смартфон

Samsung изобрела растягивающийся с двух сторон смартфонВыглядит как очередной шаг в сторону будущего
По крайней мере, это объяснило бы, почему именно она вновь первой запатентовала необычный гибкий смартфон. Соответствующий документ обнаружили инсайдеры, поделившиеся своей находкой в сети.
Судя по изображению, прикреплённому к патенту, в сложенном состоянии пользователь получает вполне привычный смартфон. Но если нажать на кнопку на левой грани, свайпнув затем наверх, телефон увеличится в размерах по вертикали.
При этом, что самое интересное, пользователь также может провернуть подобный «трюк» и в друую сторону, тем самым растянув смартфон по горизонтали. И никто не ограничивает владельца аппарата растянуть девайс одновременно в обе стороны.
К сожалению, не до конца понятно, как скоро подобный телефон появится в продаже. Вполне возможно, что Samsung и вовсе не станет реализовывать его в виде серийного аппарата.