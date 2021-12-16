Samsung изобрела растягивающийся с двух сторон смартфон

По крайней мере, это объяснило бы, почему именно она вновь первой запатентовала необычный гибкий смартфон. Соответствующий документ обнаружили инсайдеры, поделившиеся своей находкой в сети.

Судя по изображению, прикреплённому к патенту, в сложенном состоянии пользователь получает вполне привычный смартфон. Но если нажать на кнопку на левой грани, свайпнув затем наверх, телефон увеличится в размерах по вертикали.