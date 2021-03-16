Samsung изобрела ударопрочные гибкие дисплеи

Второе способ подразумевает использование четырёх направляющих. Они будут располагаться по одной в каждом углу гибкого экрана. К сожалению, данные об успешности тестирования новых методов защиты экрана в сети так и не появились. Также не совсем ясно, в каких именно смартфонах стоит ждать появления усиленных дисплеев впервые.