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Samsung изобрела ударопрочные гибкие дисплеи
Теперь осталось дождаться момента их внедрения в массовое устройство
Основная проблема современных складных смартфонов — хрупкость используемых в них экранов. Но, судя по свежему патенту Samsung, компании удалось решить её, ведь компания изобрела ударопрочные гибкие дисплеи.
Что интересно, корейскому техногиганту удалось придумать сразу два способа реализации более прочного экрана, пишет TechGenyz. Первый — это использование двух направляющих с пружинами, размещёнными вертикально под поверхностью экрана. Они призваны амортизировать удар в случае падения.
Второе способ подразумевает использование четырёх направляющих. Они будут располагаться по одной в каждом углу гибкого экрана. К сожалению, данные об успешности тестирования новых методов защиты экрана в сети так и не появились. Также не совсем ясно, в каких именно смартфонах стоит ждать появления усиленных дисплеев впервые.