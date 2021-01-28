Samsung изобрёл смартфон с выдвигающимся с двух сторон экраном

Судя по изображениям патента, в сложенном состоянии новый смартфон Samsung будет похож на традиционные модели компании. В такие моменты размер дисплея устройства составит 6 дюймов. Но в «разложенном» состоянии он увеличится на 30% и составит уже 8 дюймов.

На данный момент нет информации, как скоро стоит ждать анонса подобного смартфона от Samsung.