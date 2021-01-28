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Samsung изобрёл смартфон с выдвигающимся с двух сторон экраном
И, будем честны, у корейского гиганта есть все шансы стать первым, кто выпустит нечто подобное
Последние несколько лет Samsung является локомотивом в сфере создания необычных и прорывных смартфонов. Чего только стоят её линейки Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold. Теперь же стало известно, что компания изобрела ещё один новый тип смартфонов, на этот раз с выдвигающимся с двух сторон экраном.
Патент на соответствующий девайс был подан ещё в марте 2020 года, но лишь сейчас о нём стало известно широкой общественности. Отличительной особенностью смартфона Samsung с выдвижным экраном будет механизм двойного слайдера, пишет LetsGoDigital. Его суть будет заключаться в том, что дисплей устройства сможет расширяться сразу с двух сторон: и слева, и справа.
Судя по изображениям патента, в сложенном состоянии новый смартфон Samsung будет похож на традиционные модели компании. В такие моменты размер дисплея устройства составит 6 дюймов. Но в «разложенном» состоянии он увеличится на 30% и составит уже 8 дюймов.
На данный момент нет информации, как скоро стоит ждать анонса подобного смартфона от Samsung.