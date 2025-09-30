Samsung косвенно подтвердила работу над дисплеями для складного iPhone Fold

Инсайдеры ранее уже говорили о том, что эта модель должна выйти в 2026 году. Теперь на такое развитие событий намекнул и один из топ-менеджеров Samsung, объявив о производстве OLED-панелей для неизвестной североамериканской компании, которой, как предполагают эксперты, является Apple.

Отраслевые инсайдеры предполагают, что складной iPhone будет представлен вместе с iPhone 18 и займёт более высокое место в линейке продуктов Apple по сравнению с iPhone 18 Pro Max. В отличие от Samsung, которая выделяет свои складные устройства в отдельную категорию, Apple намерена включить складной iPhone в свою основную продуктовую линейку.

По слухам, новый складной iPhone будет иметь более скромные технические характеристики по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold 7 и предстоящим Galaxy Z Fold 8. Аналитики отмечают, что Apple последовательно стремится к исключительному пользовательскому опыту и плавной интеграции в свою экосистему.