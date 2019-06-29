Samsung лишила свои смарт-часы основной изюминки

В сети появились подробности о готовящихся к выпуску умных часах Samsung Galaxy Watch Active 2. Информацией и фотографиями поделился профильный ресурс SamMobile.

Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch Active в феврале 2019 года и уже работает над их наследником. Отметим, что оригинальные Galaxy Watch Active уже получили новый дизайн без фирменного вращающегося безеля. Второе поколения унаследовало эту особенность.

Часы предложат в двух вариантах размера — 40 и 44 м. Также предусмотрены две версии — только с поддержкой Wi-Fi и Wi-Fi+4G LTE. Первая получит аккумулятор ёмкостью 237 мАч, а вторая — 340 мАч. Часы оснащены 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Также обновится пользовательский интерфейс — будет использоваться One UI версии 1.5.

Точные сроки выпуска смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active 2 пока не называются.